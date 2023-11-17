لليوم الـ 42 على التوالي.. العدوان يواصل مجازره على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فأن قوات الاحتلال واصلت قصفها عبر الجو والبحر والبر، تجاه قطاع غزة، خاصة المنازل على رؤوس ساكنيها، مع صعوبة بالغة في معرفة نتائج الغارات لانقطاع الاتصالات والإنترنت.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة فيما أطلق الطيران المروحي النار تجاه عدة مناطق.

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم عدة غارات شرق خانيونس وشرق رفح، فيما نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف ميدان فلسطين وشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

ووصل 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة القهوجي وسط بني سهيلا شرق خانيونس، في حين تسمع أصوات اشتباكات شرق المحافظة، دون توفر المزيد من التفاصيل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في منطقة أبو اسكندر ومخيم جباليا وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات في الحي النمساوي غرب خانيونس.

واستشهد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال وأحد أبنائه و6 مواطنين في قصف إسرائيلي الليلة الماضية منزله ومنازل مجاورة بشارع الجلاء في حي الشيخ رضوان بغزة، وفق صحيفة القدس المحلية.