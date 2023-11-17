الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
١١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل

شهيدان برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

استشهد صباح اليوم الجمعة، مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال إدَّعَت أنها أطلقت النار باتجاه فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار على مدخل مدينة الخليل.

ووفق بيان للاحتلال؛ فإن شخصين وصلا بسيارة إلى مفرق الزيتون بالقرب من الخليل وأطلقا النار على القوات الإسرائيلية العاملة هناك. ومن ثم أطلق جنود الكتيبة الاحتياطية 8106 النار عليهما وقتلوهما.

وادعت قوات الاحتلال انها صادرت السلاح الذي أطلق الفلسطينيان ا النار من خلاله وهو من نوع كارلو.

ولم تتوفر معلومات فلسطينية عن تفاصيل ما حدث.

وكثيرًا ما تقترف قوات الاحتلال عمليات إعدام ميداني ضد المواطنين الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز الإسرائيلية.

وتشهد مدينة الخليل حالة من التصعيد والمواجهات في الأيام الماضية، تصاعدت حدتها أمس بعد تأكد استشهاد ثلاثة مقاومين من كتائب القسام من المدينة بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار بطولية قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس المحتلة أمس الخميس.

وفجر اليوم استشهد 3 شبان وأصيب 15 آخرون، 4 منهم حالتهم خطيرة، في قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال إلى جانب إطلاق نار واشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

روابط ذات صلة

مراسلنا يقدم شهادة بصفته اسير سابق ويكشف نوع جديد للانتقام من الاسرى

قوات كبيرة للاحتلال تفجر منزلي معتقلين جنوب الخليل

إعتقال 28 فلسطينيا من الخليل و 6 من مخيم الجلزون

عشرات المستوطنين يقتحمون الخليل القديمة ويرددون شعارات تدعو لقتل الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف