شهيدان برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال إدَّعَت أنها أطلقت النار باتجاه فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار على مدخل مدينة الخليل.

ووفق بيان للاحتلال؛ فإن شخصين وصلا بسيارة إلى مفرق الزيتون بالقرب من الخليل وأطلقا النار على القوات الإسرائيلية العاملة هناك. ومن ثم أطلق جنود الكتيبة الاحتياطية 8106 النار عليهما وقتلوهما.

وادعت قوات الاحتلال انها صادرت السلاح الذي أطلق الفلسطينيان ا النار من خلاله وهو من نوع كارلو.

ولم تتوفر معلومات فلسطينية عن تفاصيل ما حدث.

وكثيرًا ما تقترف قوات الاحتلال عمليات إعدام ميداني ضد المواطنين الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز الإسرائيلية.

وتشهد مدينة الخليل حالة من التصعيد والمواجهات في الأيام الماضية، تصاعدت حدتها أمس بعد تأكد استشهاد ثلاثة مقاومين من كتائب القسام من المدينة بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار بطولية قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس المحتلة أمس الخميس.

وفجر اليوم استشهد 3 شبان وأصيب 15 آخرون، 4 منهم حالتهم خطيرة، في قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال إلى جانب إطلاق نار واشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.