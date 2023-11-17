سقوط الرواية الصهيونية حول وجود قيادة لحماس تحت مستشفى الشفاء

العالم – العين الإسرائيلية

والقى البرنامج الضوء على إقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى الشفاء واحتلاله، حيث أصاب الصهاينة بخيبة كونه لم يؤدي الى تصفية حركة حماس، واكتشاف مقر قيادتها تحته، كما كان يزعم قاده العدو.



وفيما يتعلق باقتحام مشفى الشفاء وماحققه الاحتلال يذكّر بصور الانتصار الزائف في المعارك السابقة ما تسبب بخيبة امل عند الصهاينة وحول قراءة ذلك، اكد حسن حجازي المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، بوجود هنالك مبالغة كبرى، حيث ان هذه المسألة سبقها حملة اعلامية عمل عليها المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ووسائل الإعلام الصهيونية وكأن هنالك مدينة وقيادة كبرى وهيئة اركان وغرف عمليات تحت مستشفى الشفاء وهنالك اعداد كبيرة من الاسرى ومن قيادات المقاومة ليدخل الجيش الصهيوني الى مستشفى الشفاء ولا يخرج بشيء، باستثناء بعض البنادق التي يمكن ان تكون لبعض الحراس في المستشفى، حيث لم يجد هذا الجيش بعد كل تلك الحملة أي دليل على وجود قيادات او أنفاق.



ولفت حجازي الى سقوط الرواية الصهيونية بشكل كامل، وعلى ما يبدو ان الاحتلال كان يسعى الى تمرير ضرر اخر بحجة ان هنالك قيادات تحت هذه المستشفى، وهي اخراج المستشفى عن العمل كونها تحوي العديد من الجرحى وتحوي ثقل سكاني هناك، حيث دخل الالاف من النازحين اليها في جزء من مخطط اخراج الفلسطينيين من هذه المناطق بشكل كامل.



وتطرق البرنامج إلى التقييم الصهيوني لنتائج اقتحام مستشفى الشفاء والذي لابد من شرحه للصهاينة الذين كانوا ينتظرون تحقيق الانجازات والاهداف التي روجتها قيادة الاحتلال.



كما سلط البرنامج الضوء على الخيبة الصهيونية في مستشفى الشفاء والخسائر التي يتلقاها جيش الاحتلال الصهيوني خلال توغله البري على يد المقاومين الفلسطينيين ارخت بثقلها على وعرض البرنامج المداولات داخل قاعات الاجتماعات الصهيونية التي تعقد دوريا بين قادة الاحتلال الذين يتبادلون الاتهامات فيما بينهم.

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