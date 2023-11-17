حماس تندد بشدة تصريحات 'جوزيف بوريل' حول جرائم الاحتلال

العالم - فلسطين

وأعلنت المقاومة حماس في بيانه عن رفضها المطلق لتصريحات ، محملة اياه المسؤولية عن تبريره للاحتلال؛ ارتكاب المجازر وقتل الأطفال والنساء، وانتهاك حرمة المستشفيات والمدارس ودور العبادة وقتل من فيها من المرضى والنازحين المدنيين، تحت مسمّى حق الكيان في الدفاع عن نفسه.

و تابعت الحركة في البيان: أن السيد بوريل وفي مؤتمره الصحفي اليوم في مدينة رام الله، تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية، عندما حاول تشويه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، المكفول بموجب القانون الدولي الذي ما عاد يشكّل قيمة لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي، اللتان تنتهكانه بإعطائهما الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا الفلسطيني.

وختمت المقاومة الفلسطينية حماس قولها في البيان "نجدّد التأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، فهذا حق شرعي وقانوني، كما أنَّ الشعب الفلسطيني هو صاحب السيّادة والكلمة العليا على أرضه، ولا يملك أحدٌ حق الإملاء عليه، وسيبقى شعبنا متمسّكا بحقوقه المشروعة، مدافعاً عنها بكل الوسائل حتّى دحر الاحتلال وزواله، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الجمعة: 03 جمادى الأولى 1445هـ

‌‎الموافق: 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م