حقوقية أردنية تتنازل عن جائزة منحتها لها خارجية اميركا بسبب غزة + فيديو

العالم - الأميركيتان

وأكدت عبد العزيز عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها اعلمت السفارة الاميركية في عمان برسالة رسمية تنازلها عن جائزة المرأة الشجاعة الدولية لانها "لا يمكن ان تمثل الشجاعة ولا العدالة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ42 على التوالي، بدعم أمريكي غير مسبوق، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11675 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 28.200 جريح فلسطيني.

ولاقت خطوة عبد العزيز تفاعلا وترحيبا من نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي:

وقالت الخارجية الأمريكية انها منحت الحقوقية عبد العزيز الجائزة لدورها في مجال حقوق الإنسان، و"هي مدافعة في الخطوط الأمامية عن أكثر الأشخاص ضعفا في الأردن" بحسب بيان الوزارة الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن عبدالعزيز، وهي مؤسسة ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، أظهرت على مدار أكثر من عقد من القيادة، أظهرت شجاعة في تقديم رؤية واضحة لكيفية تعزيز نظام عدالة أكثر إنصافًا في الأردن.

وكانت مراسم تسليم الجائزة قد جرت خلال حفل أقيم في البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن.