بالفيديو..في خطوة جريئة مصلون يتخطون حواجز الاحتلال لأداء الصلاة بالأقصى

العالم-فسلطين

وفي خطوة متقدمة.. قام مصلون فلسطينيون بتخطي حواجز الاحتلال أمس الجمعة وتمكنوا مجتمعين من الدخول للمسجد الأقصى من باب الأسباط لأداء صلاة الجمعة رغم قمع الاحتلال واعتدائه عليهم.

يذكر أن الاحتلال يفرض قيود مشددة ويمنع المصلون من أداء الصلاة ويحكم سيطرتة على الابواب الرئيسية للبلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك وذلك منذ اندلاع طوفان الاقصى.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب عند مدخل باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الأقصى، ومنعت آخرين من الدخول.