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قيادي بالجهاد الإسلامي: المقاومة أعدت نفسها لمعركة طويلة + فيديو

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.11.18 – أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هيثم أبوالغزلان أن المقاومة قد أعدت نفسها لمعركة طويلة، مشدداً أن تكبيد المقاومة العدو الخسائر البشرية والمادية تعد إحدى الشواهد القوية على استمرارية المقاومة.

العالمخاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية أكد هيثم أبوالغزلان أن المقاومة الفلسطينية قد وطنت نفسها على معركة طويلة الأمد في قطاع غزة، وهي قادرة على مواصلات هذه المعركة إلى نهايتها الطبيعية.

وشدد على أن المشاهد للمقاومة وتكبيدها العدو الخسائر البشرية والمادية هي إحدى الشواهد القوية على استمرارية المقاومة من جهة ومن جهة ثانية استمرارية إطلاق الصواريخ.

وأكد أن استمرارية إطلاق الصواريخ دليل واضح على أن العدو الصهيوني لم يصل إلى الصواريخ ومصانعها أو مرابط إطلاقها.

وخلص إلى القول إن اليوم بات تحقيق الأهداف الصهيونية شبه مستحيل، مؤكداً أن: كل هذه الاستمرارية تعطي مؤشرا واضحا على أن المقاومة قد أعدت نفسها لمعركة طويلة من جهة ومن جهة ثانية أن لديها رؤية واضحة بأنها ستحقق الانتصار.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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