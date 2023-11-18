تشييع جثامين خمسة شهداء في مخيم بلاطة شرق نابلس

العالم – خاص بالعالم

ومن هنا تبدأ المجازر بدخول صواريخ للاحتلال من طائرات مسيرة لا تفارق السماء لتنهي حياة الفلسطينيين على ارضهم، فهذه المشاهد المعتادة في غزة لتكون اليوم في مخيم بلاطة شرقي مدينه نابلس.

شيع الفلسطينييون المقاومين الخمسة في أزقة المخيم الذي ما زال يروي الأرض بدماء ابنائه فداءً لأقصاه.ونصرةً لغزة.

يزفونه بالزغاريد عريساً الى السماء لعلمهم المسبق بإصراره على الشهادة في سبيل الله.

وبالرغم من ان الاحتلال حاول إخفاء ملامحهم بالصواريخ والنار لكن في كل مرة تفوح رائحة المسك من جثامينهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...