مراسل العالم يكشف عن تأزم الواقع المأساوي بمستشفى شهداء الاقصى +فيديو

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واوضح مراسلنا احمد سهمود ان ذلك سببه انتقال الكثير من المرضى والمصابين من مستشفى الشفاء الى مستشفى شهداء الاقصى وبسبب استمرار الغارات الاسرائيلية على بيوت المدنيين في المنطقة الوسطى كما حصل في مجزرة مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى من تدمير مدرسة تابعة لمنظمة الاونروا المدرسة الماليزية ومجازر في مستشفى الوفاء لرعاية المسنين هذه المستشفى استشهد مديرها الدكتور مدحت محيسن وصلى عليه زملاءه صلاة الجنازة اليوم ودفن في مقابر المحافظة الوسطى.

واوضح ان المجازر مستمرة وهناك عدم قدرة استيعابية حيث استنذفت في مستشفى شهداء الاقصى بسبب ازدياد اعداد الاصابات الى اعداد كبيرة وخارج اطار القدرة الاستيعابية للاطباء والممرضين. مضيفا انه لازالت الحرب متواصلة والتدمير لازال متواصلا وازدياد اعداد الاصابات لازال يرتفع رويدا رويدا.حيث دفن اليوم شهداء مجهولي الهوية عائلات باكملها نازحة من غزة الى المنطقة الوسطى دفنت في مقابر المحافظة دون معرفة عائلاتها بها.

وقال احد المواطنين بغزة " كنا نقيم في مدرسة وفجأة سقط صاروخ علينا في نصف المدرسة، حرام ما يحدث لنا ، طفل عمره 17 سنة ما هو ذنبه ما هو ذنب الاطفال، نقول للدول العربية ان تقف كلها الى جانب هؤلاء الاطفال".

وشدد على انه بالاضافة الى الواقع الخطير جدا للمصابين والقنابل الامريكية التي تلقى على المدارس وبيوت المدنيين تنتج اصابات بالغة الخطورة لا تقدر الطواقم الطبية على التعمل معها بسبب نقص الكادر البشري والمواد الطبية اللازمة ونفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء والحصار المشدد والخانق بشكل عام وعلى القطاع الصحي بشكل خاص