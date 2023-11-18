ايران تعزي باستشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة

العالم - ایران

وقدم "كنعاني" العزاء والمواساة بهذه المناسبة، الى قيادة حركة حماس، و الشعب الفلسطيني واسرة الشهيد البحر (رحمه الله).

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، ان كيان الفصل العنصري الصهيوني، كشف عن حقيقته البغيضة والاجرامية والمعادية للانسانية، امام اعين العالم جميعا، من خلال قتله رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وغيره من المواطنين والاسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، على مدى اكثر من 40 يوما متتاليا.

وشدد كنعاني بالقول : ان هذه الجرائم لن تخل، اطلاقا، في الارادة الحاسمة لشعب فلسطين وفصائل المقاومة، في مواصلة السير على درب التحرير والمقاومة بوجه الاحتلال الصهيوني.

وفي الختام، طالب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، المنظمات والمحافل الدولية ان تفي بواجبها وتتخذ اجراءات عاجلة ورادعة لوقف آلة القتل المنظم والارهاب الاسرائيلي الممنهج في حق الشعب الفلسطيني، ومعاقبة الصهاينة المجرمين امام العدالة والقانون الدوليين.