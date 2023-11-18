مسؤول عربي يرفض دخول أي قوة عربية إلى فلسطين

العالم- فلسطين

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده الأردن ترفض إرسال أي قوات عربية إلى فلسطين، مؤكدا على موقفها الرافض للعدوان والذي يعتبر جريمة حرب لا يمكن إنكارها.

كما هاجم الصفدي في تصريحاته قوات الاحتلال الإسرائيلي معبرا عن ذلك بوصفه أن "إسرائيل" تضع نفسها فوق القانون.

وحول موقف حكومات العرب من إرسال الأردن قوات عسكرية إلى فلسطين، قال الصفدي أنه تحدث مع نظرائه العرب حول هذا الموضوع وأكد أن الأردن ترفض إرسال قوات إلى ساحة القتال في فلسطين رفضا قاطعا.

واضاف الصفدي أن منع دخول الوقود والمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة هي جريمة حرب إضافية، مشددا على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين، ومؤكدا على بذل حكومته كل ما يصب في مصلحة دعم بقاء الفلسطينيين في فلسطين.

ما سبب إرسال الأردن قوات برية إلى حدود فلسطين؟

وكان ناشطون قد تداولوا عبر تويتر مقطع فيديو يظهر تحرك قوات برية وأرتال عسكرية ضخمة في الجيش الأردني نحو الحدود الفلسطينية كان البعض وصفها بأنها ستذهب للقتال ضد "إسرائيل".

واطنون اردنيون يوثقون انتشارا مكثفا للقوات البرية الاردنية في منطقة الشونة على الحدود مع فلسطين (الضفة الغربية )