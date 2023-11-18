السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول عربي يرفض دخول أي قوة عربية إلى فلسطين

مسؤول عربي يرفض دخول أي قوة عربية إلى فلسطين
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدلى مسؤول عربي بتصريح غير عادي يكشف فيه موقف بلاده من إرسال أي قوات عربية إلى قطاع غزة والذي آثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية واًصبح محط تساؤل الجميع.

العالم- فلسطين

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده الأردن ترفض إرسال أي قوات عربية إلى فلسطين، مؤكدا على موقفها الرافض للعدوان والذي يعتبر جريمة حرب لا يمكن إنكارها.

كما هاجم الصفدي في تصريحاته قوات الاحتلال الإسرائيلي معبرا عن ذلك بوصفه أن "إسرائيل" تضع نفسها فوق القانون.

وحول موقف حكومات العرب من إرسال الأردن قوات عسكرية إلى فلسطين، قال الصفدي أنه تحدث مع نظرائه العرب حول هذا الموضوع وأكد أن الأردن ترفض إرسال قوات إلى ساحة القتال في فلسطين رفضا قاطعا.

واضاف الصفدي أن منع دخول الوقود والمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة هي جريمة حرب إضافية، مشددا على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين، ومؤكدا على بذل حكومته كل ما يصب في مصلحة دعم بقاء الفلسطينيين في فلسطين.

ما سبب إرسال الأردن قوات برية إلى حدود فلسطين؟

وكان ناشطون قد تداولوا عبر تويتر مقطع فيديو يظهر تحرك قوات برية وأرتال عسكرية ضخمة في الجيش الأردني نحو الحدود الفلسطينية كان البعض وصفها بأنها ستذهب للقتال ضد "إسرائيل".

واطنون اردنيون يوثقون انتشارا مكثفا للقوات البرية الاردنية في منطقة الشونة على الحدود مع فلسطين (الضفة الغربية )

روابط ذات صلة

أبو عبيدة يكشف معلومة خطيرة عن اسرى الاحتلال

شاهد.. 20 ألف إسرائيلي يحاصرون نتنياهو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف