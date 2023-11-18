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صحيفة أمريكية تكشف متى ستنهي "إسرائيل" عمليتها في غزة!

صحيفة أمريكية تكشف متى ستنهي
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "إسرائيل" ستقوم بعمليات تطهير في شمال قطاع غزة لعدة أسابيع ثم تنتقل بعد ذلك إلى الجزء الجنوبي من القطاع.

العالم - فلسطين

وأوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: "أبلغنا الزملاء الإسرائيليون أن تطهير شمال غزة سيستغرق عدة أسابيع أخرى، ومن ثم ستعد تل أبيب مبادرة منفصلة لتوسيع هجومها في جنوب غزة".

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن قرار الإحتلال الذي تم اتخاذه على عجالة بشن عملية في قطاع غزة لم يترك للقادة الوقت الكافي للتخطيط، من ناحية تقليل عدد الضحايا المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية غير مؤكدة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار كامل على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الابادة الجماعية لكيان التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة 12 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 29 ألفا.

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