صحيفة أمريكية تكشف متى ستنهي "إسرائيل" عمليتها في غزة!

العالم - فلسطين

وأوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: "أبلغنا الزملاء الإسرائيليون أن تطهير شمال غزة سيستغرق عدة أسابيع أخرى، ومن ثم ستعد تل أبيب مبادرة منفصلة لتوسيع هجومها في جنوب غزة".

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن قرار الإحتلال الذي تم اتخاذه على عجالة بشن عملية في قطاع غزة لم يترك للقادة الوقت الكافي للتخطيط، من ناحية تقليل عدد الضحايا المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية غير مؤكدة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار كامل على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الابادة الجماعية لكيان التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة 12 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 29 ألفا.