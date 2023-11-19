شاهد.. 'العدوان' لايرحم أحدا حتى أعوانه! + فيديو

العالم - الإحتلال

الأصوات في الكيان الصهيوني بدأت ترتفع يوما بعد آخر وتتعالى ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما قمعت الشرطة الإسرائيلية مساء يوم أمس، مسيرة منددة ضد الحرب على غزة، نظمها مستوطنون إسرائيليون في تل أبيب.

وأظهرت مقاطع فيديو تفريق المتظاهرين واللجوء إلى شرطة الخيّالة لتسهيل لجمهم لمعارضتهم الحرب ضد غزة.

كما خرجت يوم أمس، مظاهرة نظمها حزب"حداش" اليساري، بمشاركة اليهود والعرب الإسرائيليون معا ضد العدوانية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووقعت مواجهات لفظية وجسدية بين الجانبين ، حيث دهس المؤيدون للحرب، الطرف الرافض لها بسياراتهم، وألقوا زجاجات المياه على المشاركين في مسيرة السلام وهتفوا "اذهبوا إلى غزة" و"الموت للعرب".