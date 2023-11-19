ازاحة الستار عن صاروخ 'فتاح 2' الفرط صوتي

العالم - ايران

وصاروخ "فتاح 2" هو صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (فرط صوتي) مع قدرة الانزلاق، وهو مصنف ضمن فئة الأسلحة HGV التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

و 4 دول فقط في العالم، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، تمتلك تكنولوجيا هذا النوع من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي يونيو من هذا العام، تم الكشف عن صاروخ فتاح الفرط صوتي الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر ومجهز برأس حربي مناور.

وفتاح 2 هو نوع جديد من الصواريخ الباليستية الإيرانية برأس حربي منزلق يسمى HGV.

ويختلف هذا النوع من المقذوفات عن الرؤوس الحربية المناورة فقط في تصميمها ومسار طيرانها، وتتراوح سرعتها من 5 ماخ إلى 20 حسب التصميم ورأي الشركة المصنعة.