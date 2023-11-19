مسؤول إيراني: تمديد عقد توريد الغاز لمحطات بغداد قريبا

العالم - إيران

وأوضح مجيد جكني اليوم الأحد، أن عقد بيع الغاز الإيراني الى محطات بغداد شارف على الانتهاء وأن الجانب العراقي يتابع بجدية تمديده.

وأشار أنه: بتوجيه من وزير النفط الإيراني وعلى ضوء احتياجات العراق الشقيق، تقرر بدء المفاوضات والتوافقات الثنائية قريبا، بهدف تمدید عقد بيع الغاز لمحطات بغداد.

وأستدرك المدير التنفيذي للشركة الوطنية، أنه وبحسب الاتفاق سيتم تشكيل الجانبين مجموعة عمل تضم خبراء إيرانيين وعراقيين لمتابعة هذا الموضوع وتمديد العقد قبل نهاية سنة 2023.

وبيّن أن الجانب العراقي يرغب بشدة زيادة توريد الغاز من إيران في اطار العقود القائمة بين البلدين علماً أن البنى التحتية اللازمة لزيادة تمرير الغاز للعراق متوفرة.