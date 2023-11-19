قاليباف يعزي باستشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة

العالم - إيران

وبعث قاليباف رسالة عزاء إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، معزيا إياه والأمة الإسلامية لمناسبة ارتقاء المجاهد الشهيد الحاج أحمد بحر، كما أكد أن: كيان الفصل العنصري الصهيوني المؤقت كشف عن واقعه البغيض من خلال هذه الجرائم، ما سيؤدي إلى مزيد من توعية أحرار العالم تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، بل وأظهر من جديد بأنه ليس لديه أدنى حد من الوفاء بالضوابط والقانون الدوليين.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: لا شك أن دماء الشهداء ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني المظلوم في مقاومة السلوك الإجرامي لهذا الكيان الغاصب وتحرير أراضيهم من دنس وجود المحتلين.

وسئل قاليباف الباري عزّ وجلّ أن يمنّ على أسرة الشهيد أحمد بحر بالصبر الجميل، وعلى شعب فلسطين بالصمود والنصر على العدو الصهيوني.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس السبت، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، الذي استشهد الجمعة متأثرا بإصابته خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة قبل أيام.

وأعلنت الحركة في بيان: إن بحر (أبو أكرم) استشهد بعد أن رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، والتي سطّرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى.

وأحمد بحر من مواليد قطاع غزة عام 1949، وكان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس، وتسلم منصب نائب أول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني؛ وبعد اعتقال الاحتلال رئيس المجلس عزيز الدويك في الضفة الغربية المحتلة، أصبح بحر رئيسا للمجلس بالإنابة.