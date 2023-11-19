القوات المسلحة اليمنية تعلن مرحلة جديدة من استهداف العدو الصهيوني

العالم - اليمن

وأفادت القوات المسلحة في بيانله، بــ"أنها ستقوم باستهداف جميع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

وأكدت في البيان "أنه و انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، فإنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية:

١. السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني.

٢. السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية.

٣. السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وأهابت القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن و تجنب الشحن على متنها أو التعامل معها وان على دول العالم إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.

ويوم أمس أكد مصدر بارز في القوات البحرية اليمنية، أن القوات البحرية قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر لا يتوقعه العدو الصهيوني.

وفي الـ14 من نوفمبر الجاري أكد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمة له أن اليمنَ يرصُدُ السفن الصهيونية في البحر الأحمر؛ لضربها والتنكيل بها، وسيواصل البحثَ برغم محاولات العدو للتمويه عليها.. مؤكدا بأننا لن نألو جهدا ، و القوة الصاروخية بدأت عملها ، ونفَذت عدداً من العمليات بالقصف الصاروخي، والصواريخ البعيدة المدى، إلى جنوب فلسطين المحتلة؛ لاستهداف أهداف إسرائيلية صهيونية هناك، وكذلك الطيران المسيَر.

وقال السيد «في البحر الأحمر، وبالذات في باب المندب، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم، والبحث عن أي سفينة إسرائيلية» ، وأضاف “لعلم الجميع، وليعرف الكل، أنَ العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر، وبالذات من باب المندب، على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه، هو يهرِب تهريب، ويغلق أجهزة التعارف”.

وأكد بأن القوات اليمنية ستستهدف سفن العدو الصهيوني ولن يفلح في التخفي ، وقال “ولكن مع ذلك لن يفلح، سنبحث حتى نتحقق من السفن التي هي تابعةٌ له، ولن نتوانى عن استهدافها، لكن ليعرف الكل أنه خائف، وأنه يعتمد هذا الأسلوب، وهذا يدلل على مدى جدوائية وتأثير موقف بلدنا وشعبنا، وتأثيره على العدو الإسرائيلي، هو خائف إلى هذه الدرجة، في الوقت الذي يرفع الأعلام الإسرائيلية في سفاراته في دول عربية، وفي عواصم دول عربية، لا يجرؤ أن يرفع العلم الإسرائيلي على سفن يمر بها في البحر الأحمر، أو من باب المندب، بل يرفع أعلام دول أخرى؛ ليموه على سفنه، ويغلق أجهزة حتى يسعى لئلا يتم رصدها”.

وقال مؤكدا «ولكن- إن شاء الله- سنظفر- بتوفيق الله «سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى»- بهم، وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا، لن نتردد في استهداف العدو الإسرائيلي، هذا موقفنا المعلن والصريح والواضح، وليعرف به كل العالم”.

بعد كلمة السيد عبدالملك الحوثي أعلنت القوات المسلحة البَدءَ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ العمليةِ لتنفيذِ التوجيهاتِ الصادرةِ بشأنِ التعاملِ المناسبِ مع أي سفينة إسرائيلية في البحرِ الأحمر.. مؤكدة أنها لن تتردد في استهدافِ أي سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ الأحمرِ أو أي مكانٍ تطالُه أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان.

كما أكدت القوات المسلحة أن العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزةَ الباسلة.