كنعاني: العار التاريخي للجرائم الصهيونية سيبقى في التاريخ إلى الأبد

العالم - إيران

وهنأ ناصر کنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي، الجميع بعيد ميلاد عقيلة بني هاشم الحوراء زينب (عليها السلام) ويوم الممرضة، وخاصة ممرضات إيران.

وقال: بينما نكرم اليوم الجهود والخدمات القيمة التي يقدمها مجتمع الممرضين والمدافعين عن صحة الإيرانيين، في ذكرى ميلاد السيدة زينب (عليها السلام) ويوم الممرضة، إننا نشهد جريمة الصهاينة النكراء في اعتداءاتهم المباشرة والمتعمدة على المستشفيات والمراكز الطبية في غزة.

وأكد أن: العالم لن ينسى صرخات واستشهاد الأطفال والنساء المرضى وبلا مأوى في مستشفى الشفاء وعشرات المستشفيات الأخرى في غزة.. العار التاريخي لهذه الجرائم الفظيعة سيبقى في تاريخ الصهاينة إلى الأبد.

وأضاف أن هذه الإعتداءات أدت حتى الآن إلى استشهاد 198 طبيباً وممرضاً ومسعفاً وتدمير 55 سيارة إسعاف وخروج 25 مستشفى عن الخدمة.

وأکد أن الهزيمة والدمار هو المصير الحتمي للمحتلین الصهاينة مثل مصیر كل الغزاة والمحتلین عبر التاريخ.