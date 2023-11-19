الشعوب العربية ودورها في نصرة غزة

العالم – نوافذ

فكانت التظاهرات المليونية في العالم والحشود في مختلف الاقطار والبلدان دعما لغزة في الشعوب رفعت عقي لتها معلنه ان ما يحدث انحطاط انساني وموت وتطهير عرقي وتهجير قسري والسكوت عما يجري هو خيانة كبرى وخطيئة لا تغتفر، وما من حل عندها الا بتحمل المسؤولية وبكسر القيود ومواجهة الضغوط ورفض كل تخاذل وخضوع.

وفيما يتعلق بهذه المذبحة الانسانية الحاصلة في غزة، وحول ارتقاء تحرك الشعوب العربية اليوم لمستوى هذا الالم الذي تعانيه غزة، اكد الصحفي والكاتب السياسي سركيس ابو زيد، انه قد مرّ هذا الموضوع بعدة مراحل فمنذ فتره طويلة غيبت المسأله الفلسطينية عن الرأي العام وعن الوعي وعن الحضور وهذا الغياب هو نتيجة عدة امور وعدة دوائر.

وأوضح أبو زيد أن هنالك الدائرة الفلسطينية وهناك الدائرة المحيطة بفلسطين أو بالجبهة الشرقية او العالم العربي والعالم الاسلامي والعالم ككل، فكان هنالك غياب لهذه القضية، لذلك فان هنالك قسم كبير من الشباب والرأي العام ومن الفاعلين والاطلاعيين لم يصبحوا على تماس ووعي، حيث ان الكثير اعتبر بان هذه القضية الفلسطينية قد انتهت ويجب القبول بالامر الواقع والاستسلام له.

ضيوف البرنامج:

-الصحفي والكاتب السياسي سركيس ابو زايد.

- ايمان عيسى رئيس جمعية البراعم للعمل الخيري والعضو الاستشاري في مجلس حقوق الانسان.

- د. عبد الملك سكرية رئيس الجمعيه الوطنيه لمقاومة التطبيع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...