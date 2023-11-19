الإحتلال يستهدف بلدات في جنوب لبنان بقصف فوسفوري + فيديو

العالم - الإحتلال

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية اليوم أن "بلدة كفركلا تتعرض لقصف معاد عنيف، وقصف فوسفوري على المناطق المأهولة ، هو الأعنف منذ بداية الأحداث".

وأشارت إلى أن "القصف المعادي تجدد على أطراف اللبونة والناقورة" ، لافتة إلى أن "الطائرات الحربية المعادية نفذت غارة جوية على منطقة الخرزة في بلدة عيتا الشعب قريبة من المنازل".

وأعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود وإصابتها بشكل مباشر، لافتا إلى انه تم "استهداف مواقع المرج وجل العلام والضهيرة ونقطة الجرداح وتموضعات وكمائن العدو في خلة وردة وإصابتها بصورة مباشرة".

وكانت المدفعية الإسرائيلية جددت قصف منطقة اللبونة في الناقورةً وأطراف طير حرفا الجبين لجهة بلدة الضهيرة في القطاع الغربي في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اليوم أن عددا من قذائف المدفعية المعادية سقط على أحراج الناقورة الجنوبية.

أشارت إلى أن "العدو الإسرائيلي قصف ليل أمس محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة بقذائف المدفعية الثقيلة، وان الطيران الحربي المعادي أغار على أطراف بلدة زبقين على دفعتين"، لافتة إلى "دوى انفجار في سماء القطاع الغربي فوق بلدة ياطر تبين انه ناتج عن تفجير صواريخ باتريوت "القبة الحديدية".

ووفق الوكالة، "أطلق العدو فجر اليوم القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق، ما سبب اشتعال النار فيها في جبل اللبونة ووادي مريامين".

وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليل الفائت والطيران الاستطلاعي لم يغب عن سماء المنطقة وصولا إلى منطقة صور.