العثور على مسلح متهم بقتل 3 نساء ومراهقة 'ميتاً' في أمريكا

العالم - الأميركيتان

وانتهت عملية مطاردة الرجل المسلح "مافيس كريستيان جونيور"، 52 عاما، المشتبه به في مقتل النساء الأربع، بعد أن أعلنت الشرطة العثور عليه اليوم الأحد، داخل سيارته شيفروليه ماليبو بيضاء، مقتولا بطلق ناري.

وكان المحققون يبحثون عن كريستيان للاشتباه به في مقتل امرأة بالرصاص مساء أمس.

وقالت الشرطة الأمريكية في وقت سابق: "تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة ناجمة عن عنف منزلي، والمشتبه به معروف كأحد الأقارب، وقد فر بعد الحادث في سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء باتجاه مجهول".

كما أشار كريستوفر ويليامز المتحدث باسم إدارة شرطة ممفيس لوقوع حادثة إطلاق نار، في فيلدلارك درايف، تسببت بمقتل امرأة وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، فيما تركت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في حالة حرجة. وهناك إطلاق النار آخر على بعد 13 ميلا على طريق وارينجتون، نجم عنه مقتل امرأة، بحسب الشرطة.

ولم تحدد السلطات هوية الضحايا ولم تقدم معلومات عن نوعية ارتباط الضحايا بالمشتبه به.