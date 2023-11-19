خاص: قصف منزل مجاور لبيت مراسلة قناة العالم

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: الواقع مأساوي جدا، وقبل قليل قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة صالحة في منطقة دير البلح، لنتفاجأ في قناة العالم بان الاستهداف كان لمنزل ملاصق ومجاور لمنزل الزميلة اسراء البحيصي مراسلة قناة العالم في قطاع غزة.

واضاف مراسلنا: هذا الاستهداف ادى الى تدمير شبه جزئي للمنزل وتضرره بالاضافة الى اصابة والدة زوج الزميلة اسراء البحيصي بشظية في رأسها في اصابة خطيرة.

تابع: الزميلة اسراء كانت قد غادرت العمل من امام مستشفى شهداء الاقصى قبل ساعات، وكنا معها قبل قليل في قسم الطوارئ في المستشفى وقالت ان المنزل لمدنيين وان ابناء ها كل يوم يذهبون اليه، ولا وجود فيه لأي عمل مقاوم.

واشار مراسل العالم الى ان المنزل يتكون من اربعة طوابق وتم تدميره بالكامل، ما اسفر عن اصابة والدة زوجها ام حسن ابو طبيخ، والدة الصحفي معمر ابو طبيخ مدير التصوير في تلفزيون فلسطين، وحالتها خطرة بفعل الاصابة.

واكد ان الزميلة اسراء وابناءها بخير، رغم ان هناك صدمة اصابتهم جراء القصف، في ظل برد قارص وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مؤكدا ان معنويات الزميلة اسراء عالية وستعود الى المشاركة في تغطية قناة العالم للتطورات في قطاع غزة.