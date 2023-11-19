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غوتيريش: حصيلة الضحايا في غزة "مذهلة وغير مقبولة"

غوتيريش: حصيلة الضحايا في غزة
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أعداد الضحايا في الصراع الفلسطيني الصهيوني "مذهلة وغير مقبولة".

العالم-الامريكيتان

وقال غوتيريش في بيان نُشر على موقع للأمم المتحدة الالكتروني: "هذه الحرب تتسبب في عدد مذهل وغير مقبول من الضحايا المدنيين كل يوم، بما في ذلك النساء والأطفال. يجب أن يتوقف هذا. وأكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف: "أشعر بصدمة عميقة إزاء قصف مدرستين تابعتين للأونروا في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة. لقد قُتل (استشهد) وأصيب العشرات من الأشخاص، الكثير من النساء والأطفال، أثناء محاولتهم البحث عن ملجأ في مباني الأمم المتحدة".

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للسلطات القطرية على "كل جهود الوساطة".

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