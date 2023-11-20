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أنباء أولية تتحدث عن عشرات الشهداء والاصابات..

قوات الاحتلال تقصف مدرسة الكويت بالمدفعية شمالي غزة

قوات الاحتلال تقصف مدرسة الكويت بالمدفعية شمالي غزة
الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم الإثنين، مدرسة الكويت بجانب المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، بأن مدفعية الاحتلال التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف وصواريخ بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت قرب المستشفى والتي تأوي عددا من النازحين.

ولم يتم التمكن من معرفة عدد الشهداء والإصابات، والأضرار التي سببها القصف الهمجي الإسرائيلي على المدرسة، بسبب قطع الاتصالات في شمال القطاع وعدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى الإندونيسي ومحيطه، فيما أن الأنباء الأولية تتحدث عن عشرات الشهداء والإصابات في القصف.

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