دمار كبير في ثكنة برانيت بعد عملية حزب الله بصواريخ "بركان" (فيديو)

العالم - لبنان
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 20-11-2023 م
06 جمادى الأول 1445 هـ
وفي وقت لاحق، أصدرت المقاومة بيانًا آخر أعلنت فيه عن استهدافها مجددًا ثكنة "برانيت" (مركز قيادة الفرقة 91) بصاروخي "بركان".
وفيما يلي نص البيان الثاني الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم االاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 20-11-2023 م
06 جمادى الأول 1445 ه
كما أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وفي ما يلي نص البيان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:40) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 20-11-2023 م
06 جمادى الأول 1445 هـ