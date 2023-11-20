قائد الجيش: المواجهة الدائرة بين جبهتي الحق والباطل تحتم تقوية روح التعبئة

العالم - ایران

وقال اللواء موسوي ان فكرة التعبئة متجذرة في الثقافة الاسلامية الغنية والاصيلة وانها تسببت في تغلب الشعب الايراني الثوري على العراقيل وحطمت جدران اليأس وأدت الى تحقيق التنمية والانجازات العلمية القيمة والروحية والاخلاقية والسياسية.

واعتبر اللواء موسوي في هذا البيان، بان التعبئة تشكل محركا للتنمية والتطور واساسا للثبات والصلابة وحافزا لانطلاق حركة اجتماعية في ظل معاني الاخلاص والصمود والبسالة وان الكثير من النجاحات التي حققتها البلاد في الدفاع عن الحدود والمواجهة في ميادين الحرب الهجينة وصون الهوية الدينية والوطنية والثقافية وتقديم الخدمات في كل الازمنة واثناء الازمات المختلفة، هي نابعة من الفكر التعبوي.

وشدد القائد العام للجيش الايراني بأن الفكر التعبوي الغني واضافة الى الخدمات التي قدمها للشعب الايراني، فانه اصبح ايضا ملهما لقوى المقاومة وانموذجا في مقارعة الظلم والجور والاستكبار في ساحات الوغى وفي مختلف انحاء العالم ، وانه اصبح كالروح الواحد في ابدان الاحرار واصحاب الحق، ويصدح بنداء الصمود ومقارعة الظلم والجور.