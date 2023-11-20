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كاميرا العالم ترصد التصعيد الإسرائيلي الحاصل على جنوب لبنان

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في جنوب لبنان بتعرض أطراف بلدة الخيام وشاليهات الخيام وغيرها من البلدات في جنوب لبنان الى قصف مدفعي اسرائيلي مستهدفا المنازل السكنية المأهولة ومنزل النائب في حركة "أمل" قبلان قبلان في منطقة الجبل ببلدة "ميس الجبل".

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن القصف الاسرائيلي قد بدأ منذ ساعات الصباح الاولى ليطال العديد من اطراف القرى وحتى المنازل داخل القرى الامامية في منطقه الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث طال بلدات الضهيرة.

ولفت مراسلنا إلى قيام المدفعية الإسرائيلية باستهداف منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان قبلان في منطقة الجبل في بلدة "ميس الجبل"، وطال القصف الإسرائيلي"تلة العزية"في خراج بلدة "ديرميماس" جنوب لبنان.

وأوضح مراسلنا بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت أطراف بلدات "طيرحرفا" و"رب الثلاثين" و"محيبيب" وأطراف بلدات "يارين" و"بليدا" و"علما الشعب" الحدودية جنوب لبنان. كما قصفت بلدة "مارون الراس" الحدودية جنوب لبنان بمشاركة المروحيات الإسرائيلية، وقصفت أيضاً أطراف بلدة "حولا" ووادي "السلوقي"، واستهدف القصف حرش "هورة" بين بلدتي "ديرميماس" و"كفركلا" وبلدة "مركبا" جنوب لبنان.

وقال مراسلنا بأنه في القطاع الاوسط كان هنالك قصف إسرائيلي عنيف ومتقطع وطال القصف بلدة القليعة وسهل الخيام ويتجدد القصف الان في بعض المناطق الحولى ومركبة والذي لم يتوقف باتجاهها منذ البارحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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