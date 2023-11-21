المقاومة العراقية تعلن استشهاد أحد مجاهديها في معاركها ضد القوات الأميركية

العالم – خاص بالعالم

"شهيدا على طريق القدس"، سبق فاضل المكصوصي رفاقه ليلتحق بقافلة طويلة، يحمله رفاق عاهدوه بالثبات والاستمرار على خط مواجهة الأعداء حتى تحقيق النصر، وتطهير البلاد من دنس الاحتلال، وفق ما أردته المقاومة في بيانها، والتي أوضحت أن الشهيد ورفاقه استهدفوا فجرا قاعدة عين الأسد الأميركية بعدد من الصواريخ، ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة.



وسائل اعلام عراقية تحدثت عن أن طائرة أميركية بدون طيار استهدفت سيارة تابعة لكتائب حزب الله العراقية في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، أمر أكده مسؤول عسكري أميركي بأن القوات الاميركية في العراق ردت بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الأسد أسفر عن إصابات وصفها بالطفيفة بين الجنود.

الضربة الأميركية سرعان ما ردت عليها المقاومة مرة اخرى باستهداف القاعدة ذاتها بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت قاعدة الشدادي شمال شرق سوريا، ضمن استراتيجية اعلن عنها مصدر أمني عراقي رفيع، حيث أكد اتخاذ غرفة العمليات المشتركة للمقاومة العراقية إطلاق عمليات الشهيد 'فاضل المكصوصي' والتي ستشهد تصعيدًا بإستهداف التواجد الأمريكي في المنطقة.

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