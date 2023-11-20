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باختصار.. جرائم الكيان بغزة ترقى لإبادة جماعية

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة تحت مرآى ومسمع العالم بمؤسساته الدولية ودوله وشعوبه.

العالم - باختصار

وصف غوتيرش الوضع بغزة بسبب العدوان الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي بأكبر كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر.

وهناك مطالبات دولية بفتح المحاكم الجنائية الدولية تحقيقا عاجلا بجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة.

المسألة هنا هي أن ما يجري بغزة منذ شهر ونصف تجاوز كونه جرائم حرب ليرقى لكونه إبادة جماعية.

القانون الدولي يحظر إستهداف المدنيين والمناطق السكنية والمستشفيات والمنشآت المدنية في الحروب.

القانون الدولي يحظر التهجير القسري للمدنيين خلال الحرب ويعتبر أي انتهاك لهذه البنود جرائم حرب.

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