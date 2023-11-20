'رفع سماعة الهاتف وخابر المستشفى'... فيديو مستفز لِـ أدرعي!

العالم-فلسطين المحتلة

ورفع ادرعي سماعة الهاتف وخابر المستشفى سائلاً بشكل ساخر، إن كان يملك بنادق كلاشينكوف إلى جانب جهاز التصوير بالرنين المغناطيس (MRI).



ومتعجباً عند سماع الجواب بالنفي، قال: "والله في مستشفى الشفاء بغزة عندهم الكثير من الكلاشينكوف"، في إشارة إلى ما زعمه الجيش الإسرائيلي سابقاً عن عثوره على أسلحة وذخائر في أقبية مستشفى الشفاء.



لينتقل بعدها ويسأل بنفس الأسلوب، قائلا: "أنا متأكد عندهم نفق عسكري بجوار المستشفى وداخل المجمع الطبي".. ثم يرد لاحقاً بالطريقة عينها معرباً عن استغرابه مما سمع.



إلا أن الفيديو الذي أراده أفيخاي طريفا ساخراً، جاء بعكس ما تشتهيه سفنه. إذ فتح عليه بابا من الانتقادات العنيفة والساخرة، ووصف بالمقطع المستفز.



كما اعتبر عدد من المعلقين أن الرجل منخفض الذكاء، ومجرد حامل أمتعة لمشغليه!



بل إن بعض وسائل الإعلام العالمية ومنها شبكة سي أن أن الأميركية، أفادت أمس بأن تحليلاً للفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي حول العثور على أسلحة أسفل المستشفى خلص إلى أن القوات الإسرائيلية هي التي نقلت على ما يبدو أسلحة إلى داخل المستشفى، مشيرةً إلى وجود تناقض واضح في الفيديو الأول الذي نشره الجيش، والمشاهد التي تم التقاطها أثناء زيارة مؤسسات إعلامية أجنبية للمبنى.