شاهد.. "إسرائيل" في معرض سخرية مواقع التواصل

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وكشفت تحقيقات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن مقاتلي حماس لم يكونوا على معرفة مسبقة بمهرجان نوفا الموسيقي وان من قتل المحتفلين هو الجيش الاسرائيلي .

أكدت قناة الأقصى الفلسطينية، استشهاد الإعلامي بقناة القدس، ساري منصور برفقة زميله حسونة سليم بقصف للاحتلال على مخيم البريج بغزة واستشهد الإعلاميان بقصف جوي للاحتلال استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة. وتداول ناشطون مقطع فيديو لآخر ظهور للصحفي حسونة سليم، قبل استشهاده في غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

دارج ميديا ... أدت غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، الى مقــ.ـتل الصحافي الفلسـطيني ساري منصور، بينما كان ينقل رسالة على الهواء برفقة زميلين له، هما عبدالحليم عوض وحسونة سليم. نقابة الصحافيين الفلسطينيين أشارت إلى ارتفاع عدد الضــ.ــحايا من الصحافيين، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 78، منهم 36 صحافياً و13من العاملين في قطاع الإعلام، فضلاً عن 29 صحافياً معتقلين لدى إسرائيل.

فضحت قناة "بي بي سي" تلاعب "إسرائيل" بالأدلة، بشأن استخدام مستشفى الشفاء من قبل حماس لإدارة عملياتها. وقال روس أتكينز، مذيع قناة "بي بي سي" البريطانية، إن "إسرائيل" وصفت مستشفى الشفاء بأنه المقر الرئيسي لعمليات حماس، لكن ما نراه في فيديو الجيش الإسرائيلي لا يعكس ذلك".

يحاول الامريكان الامساك بورقة الحرب النفسية لصالح الكيان الاسرائيلي في عدواه على غزة حيث اعلنوا مرارا وتكرارا ان حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في قطاع غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك على حد قول المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي .

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