شاهد.. منازل مخيم جنين تغرق في مياه الأمطار

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان قيام الاحتلال الاسرائيلي بتجريف الشوارع الرئيسية في مخيم جنين أحدث مشاکل أساسية للمواطنين الفلسطينيين، بحيث غرقت اکثر المنازل بمياه الامطار.

وأشارت مراسلة العالم الی محاولات بلدية جنين لسحب مياه الامطار من الشوارع مؤکدة ان هذه المحاولات تأتي بعد يومين من غرق المنازل بمياه الامطار.

هذا ودمرت جرافات الاحتلال العملاقة وجرفت شبكات الصرف الصحي والمياه والشوارع وخطوط الكهرباء، ما تسبب بانسياب مياه الأمطار من الشوارع إلى المنازل في المخيم.

ورغم محاولات بلدية جنين والطواقم المختصة لإزالة ركام الشوارع المدمرة، وإعادة تصليحها، إلا أن مشكلة تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير ستأخذ وقتاً كبيراً، ناهيك عن استمرار الاقتحامات الإسرائيلية التي تتعمد في كل مرة إعادة تجريف الشوارع حتى بعد محاولة ترميمها.