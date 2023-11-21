ألف شهيد خلال 24 ساعة بالقصف المتواصل على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال صعّد هجماته الجوية والمدفعية باستهداف تدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها ما يؤدي إلى قتل العشرات بشكل متلاحق.

وأوضح أنه تم رصد نحو ألف شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، في حصيلة دامية، من بينهم 600 في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بفعل الهجمات الإسرائيلية المتفرقة.

ولفت الثوابتة إلى استشهاد 20 شخصا على الأقل، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات، وهو منزل وكيل وزارة الصحة عبد العظيم الحاج بينما كان على رأس عمله في مستشفى ناصر في خانيونس.

كما أعلن انتشال عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وتضمن تدمير ثمانية منازل على الأقل فوق رؤوس قاطنيها.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 13300 منذ بدء حرب "إسرائيل" على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة.