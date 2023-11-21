رئيس الوزراء التركي الأسبق يطالب أردوغان بقطع النفط عن إسرائيل

العالم - العالم الإسلامي

وقال داود أوغلو، في كلمة له خلال مؤتمر، شارك منها مقتطفات عبر حسابه بموقع "إكس"، معلقا على تصريحات أردوغان الأخيرة في زيارته لألمانيا: "سأقولها بشكل واضح؛ قال الرئيس في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني: نحن لسنا مدينين لإسرائيل. إنه يقول الحقيقة. أهنئك على موقفك الخطابي".

وأضاف: "ولكن إذا سأل أحد ما رئيس الجمهورية نفسه، السؤال التالي: ما دمنا لسنا مدينين، لماذا إذن شحنات البترول مستمرة من ميناء جيهان إلى [إسرائيل]؟ لماذا وقود الطيران الإسرائيلي يرسل من طرفنا؟ عار عليكم، يا للعار".

وذكّر داود أوغلو: "تقولون لو تركنا الحكم تسقط بغداد. لو تركنا الحكم تسقط القدس. لو تركنا الحكم تسقط غزة.. وعندما تسقط غزة لا تفعلون أي شيء.. هكذا؟".

وأضاف: "قلوبنا تنفطر، إن كنتم صادقين بالفعل، أوقفوا شحن النفط إلى [إسرائيل] الآن، لنمنع استخدام الطيران الإسرائيلي للنفط الذي يشحن من تركيا".

وتابع داود أوغلو: "عندما تكون القضية هي القدس، عندما تكون القضية هي المسجد الأقصى، عندما تكون القضية هي غزة.. ونبقى ضحايا لحظوظ أنفسنا وأنانيّتنا، لن نستطيع الوقوف أمام الله يوم الحساب. الشعب المحتل من حقه أن يقاوم".

وأشار إلى أن [إسرائيل] احتلت الأراضي العربية في حرب الأيام الستة، لكن جيشها اليوم لم يستطع احتلال غزة، التي هي بحجم نصف يالوفا التركية، مردفا: "أقبل الغزيين الأشاوس من عيونهم، وأحضن قلوبهم".

ورغم التقلبات المختلفة التي شهدتها العلاقات التركية الإسرائيلية بعد عام 2010، إلا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم تتأثر إلا قليلا حتى في خضم العواصف التي ألمت بالشرق الأوسط خلال تلك الفترة.