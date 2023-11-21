قناة العالم تدين استهداف الاحتلال مراسلة ومصور قناة الميادين

وأصدرت القناة بياناً جاء فيه: تدين قناة العالم جريمة استهداف الصحافية الشهیدة فرح عمر والمصور الشهيد ربيع المعماري بقصف مباشر لقوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان، وتعتبر هذه الجريمة المتعمدة انتهاكا صارخا لحرية الصحافة ومحاولة يائسة لطمس الحقيقة واسکات صوت الحق.

وأضاف: بالمناسبة تطالب قناة العالم المنظمات الدولية القیام بواجباتها في الضغط علی الکیان الاسرائیلي واتخاذ کل مایلزم لردعه عن تکرار جرائمه کما تشید بدور الاعلام الحر في فضح هذا الکیان المحتل والمستخف بالاعراف الدولية والقواعد الانسانية.