رئيسي لبريكس: الاحتلال يشكل تهديدا للسلام بالمنطقة والعالم +فيديو

العالم – إيران

وأكد الرئيس رئيسي في كلمته المباشرة أمام القمة الافتراضية لمجموعة بريكس أن: الكيان الصهيوني لديه القنابل النووية ويرتكب المجازر ويشكل تهديدا للسلام في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن 5000 طفل استشهدوا في مجازر الاحتلال في غزةحتى الآن، مؤكداً أن استهداف الكيان الصهيوني للمستشفيات والمساجد والصحفيين في غزة يستوجب إدانة هذا الكيان وتقديمه للمحاكمة على قتله العرقي.

وقال رئيسي إن أميركا أغلقت كل سبل المساعدة لغزة دعما للكيان الصهيوني، وهي التي تدعم هذا الكيان الظالم وقامت بشل كل المنظمات الدولية.

وشدد على أن: "الدول الأعضاء في بريكس يريدون أن يثبتوا أنهم لا يريدون التضحية بمبادئهم."

وأضاف الرئيس الإيراني أن: آلاف الأطنان من القنابل واستخدام سلاح الفوسفور الأبيض المحرم من قبل الكيان الصهيوني في غزة يجب على مجموعة بريكس مناقشته.

وأكد أن: الكيان الصهيوني لا يمكن أن يستمر في ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية والقتل العرقي.

وقال: "يجب بذل الجهود لتحرير الأراضي المحتلة وتشكيل دولة فلسطينية موحدة بعد استفتاء يخوضه جميع الفلسطينيين."

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