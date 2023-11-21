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وزیر الاقتصاد: 65 يورو لبرميل النفط بموازنة العام الإيراني القادم

وزیر الاقتصاد: 65 يورو لبرميل النفط بموازنة العام الإيراني القادم
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي إن يوم الثلاثاء القادم سيشهد تقديم مشروع قانون موازنة العام الإيراني القادم على مجلس الشورى الإسلامي.

العالمإيران

وأضاف وزیر الاقتصاد فی مؤتمر الصحفی الیوم الثلاثاء: إن كمية تصدير النفط الخام في مشروع قانون موازنة العام المقبل تبلغ مليون و350 ألف برميل، بسعر 65 يورو للبرميل.

وقال: حققنا نموا بنسبة 19 بالمائة في إنتاج سيارات الركاب، و47 بالمائة في إنتاج الشاحنات الصغيرة، و35بالمائة في إنتاج الشاحنات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي.

وقال: بناء على أمر قائد الثورة الإسلامیة بقطع الشرايين الاقتصادية لکیان الاحتلال من قبل الدول الإسلامية، أرسلت وزارة الخارجية قائمة إلى وزارة الصناعة وأرسلت وزارة الصناعة هذه القائمة إلى منظمة تنمية التجارة وسيتم إرسالها اليوم إلى الجمارك الإيرانية.

واعتبر: منح الإقامة طويلة الأجل، وتخفيض مبلغ الاستثمار من 250 إلى 100 ألف دولار، وإمكانية استيراد الذهب والمعادن الثمينة كجزء من رأس المال الأجنبي وخصم ضريبي للشركات المستقبلة للمستثمرين الأجانب من بين الإجراءات التي يتم اتخاذها لتشجيع المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى اقتراح زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 18 بالمئة والمتقاعدين 20 بالمئة.

من جهة ثانية أكد أن منذ بدء الحكومة الحالية مهامها في أغسطس/آب 2021 وحتى 22 أكتوبر/تشرين الاول 2023 بلغت الاستثمارات الاجنبية مستوى 8.984 مليار دولار.

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