إيران والاتحاد الأوراسي توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

العالم – إيران

وقال محمد قناد زاده اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي: أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتكون من 5 دول، هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، وانه يتمتع بطاقة جيدة لصادراتنا التي يبلغ عدد سكانها 183 مليون نسمة.

وأضاف نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي تستورد 380 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه في عام 2015، تم توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية المؤقتة لإيران مع هذه الدول الخمس، ونتيجة لذلك، في السنة الأولى من توقيع الاتفاقية، زادت الصادرات الإيرانية إلى هذه الدول بنسبة 80٪.

وقال قنادزاده: منذ عام 2020 بدأت المفاوضات التجارية للاتحاد الاقتصادي، وفي الشهر أو الشهرين القادمين، ستوقع 5 دول على الوثيقة النهائية للتجارة الحرة مع إيران، وبعد ذلك يجب الموافقة على هذه الوثيقة في برلمانات الدول الموقع عليها ومن المتوقع أن تتم الموافقة في برلمانات الدول على بدء التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي اعتبارا من بداية العام الشمسي المقبل.