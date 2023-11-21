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شاهد/تضامن أمريكي امام محلات ستاربوكس دعما لغزة

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

تضامن الامريكيون مع قطاع غزة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يشنه الاحتلال بتظاهرات أمام أكبر مجمع لمحلات القهوة الشهيرة ستاربوكس في مدينة شيكاغو.

العالم- فلسطين

وتظاهر النشطاء أمام أكبر مجمع لمحلات القهوة الشهيرة ستاربوكس في مدينة شيكاغو الأمريكية لدعم الشركة جيش الاحتلال في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتصاعدت دعوات المقاطعة ضد عدد من الشركات، أبرزها سلسلتي "ستاربكس" و"ماكدونالدز"، بعد أن رفعت الأولى دعوى قضائية ضد نقابتها العمالية التي عبرت في بيان لها عن تضامنها مع الفلسطينيين وانتشار تقارير تزعم دعمها لـ"إسرائيل"، في حين واجهت "ماكدونالدز" انتقادات واسعة، بعد إعلان أحد مشغلي سلسلة المطاعم المعروفة في "إسرائيل" عن تقديم وجبات مجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي.

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