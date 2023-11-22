حكومة الإحتلال تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت في غزة

العالم - فلسطین

وأصدر مكتب رئيس وزراء الإحتلال بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة في ساعات الصباح الأولى اليوم بالموافقة على أول "صفقة لإطلاق سراح المحتجزين" في غزة.

وقال البيان: "تلتزم حكومة إسرائيل بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. الليلة، وافقت الحكومة على خطة المرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا - نساء وأطفال - على مدى أربعة أيام، خلالها ستكون هناك هدنة في القتال".

وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة".

وفي حين أيدت الغالبية العظمى من وزراء الحكومة البالغ عددهم 38 وزيرا الاتفاق، أعرب ممثلون عن حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف وحزب “الصهيونية الدينية” عن معارضتهم للاتفاق قبل الاجتماع، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

ولم يتم الكشف رسميًا عن جميع تفاصيل الاتفاقية، لكن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا قال للصحفيين في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 50 مواطنًا إسرائيليًا على قيد الحياة، معظمهم من النساء والأطفال، في مجموعات من 12 إلى 13 شخصًا.

وفي المقابل وافقت "إسرائيل" على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

كما وافقت "إسرائيل" على إطلاق سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين من السجون والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، ومعظمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.