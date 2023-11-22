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شاهچ بالفیديو..

مسؤول أمريكي يعتدي على بائع فلافل مصري ويحرض على قتل أطفال غزة!

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطعا مصورا لستيوارت سيلدويتز مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهو يوجه كلمات عنصرية لبائع فلافل مصري في مدينة نيويورك ويحرض على قتل الأطفال الفلسطينيين.

العالم - مصر

وقال سيلدويتز، إن "قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة ليس كافيا"، كما أنه ردد تعليقات معادية للإسلام.

وفي تسجيل للهجوم من داخل عربة الطعام، هدد سيلدوويتز البائع بجهاز المخابرات في مصر، قائلا إنهم "سيحصلون على والديك. هل يحب والده أظافره؟ سوف يخرجونهم واحداً تلو الآخر".

وعقب انتشار المشاهد هذه، اعلنت مؤسسة العلاقات الحكومية في "جوثام"، انها قررت قطع جميع علاقاتها مع سيلدوويتز الذي كان يعمل لديها. وقالت: “لقد أنهت العلاقات الحكومية في جوثام كل الارتباط مع ستيوارت سيلدويتز، وهو شخص لم يساهم في عملنا منذ سنوات، ومقطع الفيديو المنتشر يظهر أفعالا حقيرة وعنصرية وتحط من كرامة المعايير التي نمارسها في شركتنا".

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