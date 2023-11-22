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بالفيديو.. القسام تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

بث الإعلام العسكري التابع لسرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين- مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدن ومستوطنات في فلسطين المحتلة ضمن معركة طوفان الاقصى.

العالم-فلسطين

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