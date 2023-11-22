عشية تنفيذ الهدنة.. 'إسرائيل' تشن غارات هستيرية على غزة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

قالت مراسلة العالم إن الجرحى نقلت إلى المستشفى عبر السيارات المدنية بسبب نفاد وقود سيارات الإسعاف.

وأضافت إن عددا كبيرا من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي على مخيم النصرات والمغازي.

وأشارت مراسلتنا إلى أن المصابين كلهم من الشيوخ والأطفال والنساء.

وقال رجلا كبيرا بالسن يبلغ من العمر 72 عاما لمراسلة العالم أنه كان جالسا يسبح واذ بشظايا صواريخ الاحتلال أصابته.

وقالت طفلة مصابة من مخيم النصيرات أنها كانت تصلي مع أخواتها واذ الصاروخ الإسرائيلي يقصف صف صلاتهم ولم تقل شيء أكثر حسبي الله ونعم الوكيل.

ورصدت كاميرا العالم حالة خطيرة مصاب في المخ يحتاج إلى العناية المركزة ولكن بسبب نقص المعدات الطبية بقى على سرير عادي ينزف.