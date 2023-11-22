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قائد الثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني تلقى ضربة قاضية في عملية طوفان الاقصى +فيديو

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

في اليوم السابع والثلاثين من العدوان الصهيوني على غزة وصمودها في وجه الكيان الصهيوني  وترسانته العسكرية التي تحاول تحقيق انجاز عسكري فشلت في تحقيقه في مواجهة المقاومة الاسلامية حماس، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن الکيان الصهيوني  الغاصب المدجج بالسلاح والعتاد تلقى ضربة قاضية من خلال عملية طوفان الأقصى.

العالم - خاص بالعالم

كما اشاد قائد الثورة الإسلامية بحركة حماس ودورها في هزيمة الكيان الصيونية و توجية ضربة قاضية له.

ولدى استقباله نخبة من الرياضيين، قال آية الله خامنئي إن كيان الاحتلال وعلى الرغم من كل إمكاناته مني بالهزيمة ولم يستطع حتى اليوم التخلص من عبء هزيمته ولن يستطيع تعويض الخسارة الفادحة التي تلقاها رغم كل عمليات القصف التي ينفذها في قطاع غزة، مؤكدا انها ستقصر من عمره، مشددا على أن هذا الظلم لن يمر دون رد.

من جهة اخرى قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن ستة أسابيع من المقاومة البطولية من قبل الفلسطينيين برهنت على أن الوقت لا يصب في صالح الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأضاف: "بعد ستة أسابيع من المقاومة في غزة أثبت الوقت أنه ليس لصالح الكيان الصهيوني المصطنع وأمريكا وانهما هما الخاسران في هذه الحرب و ان الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه وهو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين، إن قادة المقاومة في المنطقة على أهبة الاستعداد وان اليد ستبقى على الزناد حتى استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني".

واشار عبد اللهيان إلى أن زيارته لبيروت تأتي للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر مستقبل غزة وفلسطين.

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