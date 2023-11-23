نتنياهو يهدد قادة حماس في الخارج بعد فشله في القضاء علی حماس في غزة

العالم - الاحتلال

وحاول نتنياهو تبرير القبول بالهدنة بقوله إنه أصدر أمرا للموساد بالعمل ضد قيادات حركة حماس في أي مكان يتواجدون فيه حول العالم.

وقال نتنياهو:''سنواصل الحرب حتى تحقيق كل الأهداف الإسرائيلية والقضاء على حماس''.

بدوره ردد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت المواقف السابقة بتفكيك حماس وتعميق العمليات العسكرية في غزة:"إن نهاية هذه الحرب يجب أن تكون بتفكيك حماس وإعادة المحتجزين. اننا ملتزمون بتعميق عملياتنا من أجل ممارسة مزيد من الضغط على حماس".

وعن ملف الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية نقل الإعلام الإسرائيلي عن مجلس الأمن القومي قوله إن إطلاق سراح الأسرى لن يبدأ قبل يوم الجمعة.

وعلى الخط، قطع سيد البيت الابيض اجازته في ولاية ماساتشوستس، ليوزع اتصالاته على عدد من القادة العرب ونتنياهو في أعقاب اتفاق لهندنة مؤقتة تترافق مع اطلاق سراح عشرات الاسرى من الفلسطينيين والاسرائيليين. فشدد بايدن على نتنياهو أهمية الحفاظ على الهدوء على الحدود اللبنانية وفي الضفة الغربية واتفق معهم على مواصلة العمل من أجل تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وتشاور بايدن مع أمير قطر تميم بن حمد في تهيئة ظروف سلام دائم للمنطقة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية حسب البيت الابيض.

كذلك طمأن بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه لن يسمح بإعادة رسم حدود غزة في اشارة الى المشروع الاسرائيلي بتهجير سكان غزة الى سيناء المصرية.

بدورها اعلنت حماس صفقة التبادل مع هدنة لاربعة أيام، مشيرة الى ان الصفقة تمت بجهود قطرية مصرية اميركية، قائلة إن الهدنة قابلة للتمديد.

وتشمل الصفقة اطلاق المقاومة خمسين اسيرا مقابل اطلاق قوات الاحتلال مئة وخمسين اسيرا من الاطفال والنساء الفلسطينيين.

هدنة لحرب جمع الغرب والولايات المتحدة بمختلف السنتهم ان ينصروا الکيان المحتل ضد قطاع تجمع فيه لسن وأمة فما يفهم الحداث الا التراجم.