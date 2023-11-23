الهدنة خطوة مهمة على طريق انتصار المقاومة الفلسطينية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار رفعت بدوي إلى أن اتفاق الهدنة في غزة يعتبر بحد ذاته خطوة مهمة على طريق انتصار المقاومة الفلسطينية، مبيناً: لأن المقاومة حتى اللحظة لم ترفع الراية البيضاء ولم تخسر الكثير، وتوجه ضربات كثيرة للعدو الإسرائيلي حيث بات يمنى بخسائر كبيرة، والمقاومة ما زالت على مواقفها الصلبة ولم تنفذ أي مطلب من مطالب العدو الإسرائيلي كما طلب في أول المعركة.

وأضاف أن: الضغوط جاءت على العدو الإسرائيلي بالقبول بهذه الهدنة، لأننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد العدو الإسرائيلي يتحمل الخسائر الكبيرة.

ونوه إلى أن الهدنة جاءت ممكن أن تكون الآن مدخلاً لهدن أكبر توسع أو تمتد، أو أن تستمر الضربات فيها على فترات، حيث المهم هو أن تبقى المقاومة في النهاية صامدة.

وفي جانب آخر أشار إلى أن عملية طوفان الأقصى كانت عملية مفصلية تاريخية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وتاريخ القضية الفلسطينية.

وأوضح أن طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارح الدول الكبرى والمشهد العالمي والمسارح العالمية.

وأكد أن العدو الإسرائيلي أصيب بنكسة كبيرة، وكشف مؤخرا عن الكذب والدعاية التي أطلقها العدو الإسرائيلي.

وخلص إلى القول إن: العدو الإسرائيلي أصيب بنكسة كبيرة لم يصب بها من قبل في تاريخه، ومن الصعب عليه اليوم – خاصة إذا اضفنا الإنشقاق الداخلي إلى هذا الأمر- أن يرممها.. فركائز هذا الكيان اهتزت ولم يستطع ترميم ما اهتز منه.

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