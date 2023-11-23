مجازر وحشية في غزة وموعد الهدنة لم يعلن بعد

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "شهاب" الاخبارية ارتقى خلال الساعات الماضية حتى صباح اليوم الخميس، عشرات الشهداء، فيما أصيب مئات الجرحى، في غارات عنيفة على مخيمي جباليا، والنصيرات ودير البلح. وارتقى 15 شهيدا من عائلة واحدة (مسامح)، في قصف وحشي على منطقة ارميضة ببلدة بني سهيلا شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وحتى مساء أمس الأربعاء وصلت الأرقام الرسمية لعدد الشهداء وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 14532، بينهم 6000 طفل، و4000 سيدة، ما يعني أن 69 بالمئة من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الشهداء حاجز الـ15 ألفا خلال الـ24 ساعة المقبلة. وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 25 من رجال الدفاع المدني، إضافة إلى 64 صحفيّاً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، إنّ عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم بلغت أكثر من 1384 مجزرة، فيما زاد عدد الإصابات على الـ35 ألف مصاب.