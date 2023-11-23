مخيمات الضفة الغربية شهدت ليلة ساخنة أمس + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في حوالي الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة أوضحت الزميلة راية عروق أن مخيمات الضفة الغربية شهدت أمس ليلة ساخنة وتحديدا في مخيم بلاطة في شرق نابلس ومخيم العروب شرق الخليل ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت إنه: لهذه اللحظة لم يتحرك جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخيم بلاطة، كما كانت هناك اقتحامات لعدد من المنازل داخل هذا المخيم بحجة اعتقال بعض المطلوبين بحسب زعم جيش الاحتلال.

وأوضحت أن مواجهات تجري على محيط مخيم البلاطة حيث تتواجد الجيبات العسكرية الإسرائيلية التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص والحي باتجاه المواطنين مع أدى إلى استشهاد مواطن من مخيم بلاطة، ما رفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء طوفان الأقصى إلى 227 شهيدا.

وأكدت أن المخيم شهد 3 اقتحامات عنيفة منذ بدء طوفان الأقصى رافقتها تجريفات عسكرية، وقتل لبعض المقاومين داخل المخيم.

وقالت إن العملية الآن مستمرة، رافقها أيضا طيران طائرات مسيرة، مؤكدة رفع النفير العام في مساجد النابلس، حيث نادوا إلى مساندة المقاومين في المخيم.

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