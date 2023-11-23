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آخر تفاصيل الهدنة وتبادل الأسرى مع الإحتلال الإسرائيلي

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل العالم في القدس المحتلة، بأن الالتزام الاسرائيلي سيكون بالتأكيد في الهدنة باتفاق كل الاطراف الأمريكي والقطري والمصري وأطراف اخرى منوها الى إعلان وزير الخارجية القطرية معلنا تفاصيل ع الاتفاق.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الاتصالات قد تمت بشكل كامل مع كافه الأطراف ومع حركة المقاومة الاسلامية حماس ومع حكومة الاحتلال الاسرائيلي، كما ان حكومة الاحتلال صادقت على المفرج عنهم من الاسيرات والفتية وتمت المصداقة في الافراج عن 300 اسير فلسطيني واطلاق سراحهم في هذه الصفقه المزمع دخولها حيز تنفيذها عند الساعه 7:00 بتوقيت القدس المحتلة.

ولفت مراسلنا إلى أن هنالك تفاصيل غامضة فيما يتعلق بمكان الافراج تحديدا للمحتجزين حيث كان هنالك مطلب لحركة حماس تقول بان الافراج عبر معبر فرح من خلال مصر ومن ثم للكيان الاحتلال الاسرائيلي، وهذا المطلب كان اساسي للمقاومة، ولا نعلم حتى الان إذا كان هنالك مطلب اسرائيلي بخصوص دخول طواقم الصليب الاحمر الى الاسرى الجنود والالتقاء بهم، لكن كان هنالك رفض تام وكامل من قبل حركة حماس وتلك النقاط لم يتم توضيحها، منوها إلى أن الحكومة الاسرائيلية صادقت على الافراج عن 300 اسير فلسطيني منهم من الفتية والاسيرات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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