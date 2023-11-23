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'داود الشريان' يسخر من صفقة تبادل الأسرى وهكذا يرد ناشطون

'داود الشريان' يسخر من صفقة تبادل الأسرى وهكذا يرد ناشطون
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

شن ناشطون ومغردون هجوما واسعا ضد الإعلامي السعودي داود الشريان، بعد سخريته من صفقة تبادل الأسرى، التي تأتي ضمن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وسخر الشريان من الهدنة، مستخدما لغة الأرقام، في أن عدد الشهداء أكبر بكثير من عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

كما ألقى الشريان باللوم على حركة "حماس" في المجازر التي وقعت في غزة، وعلق ساخرا: "يا له من نجاح مروع!".

وقال ناشطون إن داود الشريان أراد حرف النظر عن قضية هجومه على قناة "العربية" واعتذاره اللاحق عن ذلك.

وأكد ناشطون أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن استشهاد ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وذلك في عدوان وحشي مستمر منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

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